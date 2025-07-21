Зеленський доручив укласти всі контракти на дрони-перехоплювачі протягом тижня

Серед пріоритетів Зеленський також назвав підготовку операторів дронів і розвиток інфраструктури для їхнього застосування

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні дрони-перехоплювачі, які є ефективними. Частина угод уже була укладена, щодо деяких іще треба було попрацювати. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час офіційного представлення нового міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Глава держави наголосив, що також має бути забезпечена підготовка операторів і розвиток інфраструктури для їхнього застосування.Читайте також

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"Зараз уже щоночі "шахеди" збиваються перехоплювачами, але таких результатів має бути в рази більше. Обов’язково мають бути забезпечені 100 % потреб армійської авіації, Повітряних сил, усіх підрозділів, які захищають життя в наших містах і селах", – наголосив президент.

Зеленський також він поставив завдання забезпечити значне збільшення частоти й дальності застосування дронів проти російських об’єктів.

"Кожен майданчик у Росії, який Москва використовує для виробництва зброї, має стати досяжним для наших Сил оборони", – повідомив глава держави.