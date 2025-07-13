За тиждень дрони-перехоплювачі збили сотні російських "шахедів" – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Дрони-перехоплювачі за цей тиждень збили сотні російських ударних безпілотників типу Shahed. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, за тиждень окупанти спрямували на українські регіони понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів, щоб "усе більше залякати наших людей".

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Зеленський зазначив, що, попри плани Москви, є хороші результати роботи сил протиповітряної оборони.

"Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збивань російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч з партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології", – сказав президент.

Він подякував усім, хто готовий інвестувати в захист життя, і військовим, які бережуть українське небо.

""Шахеди" – один із російських способів затягувати війну. Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист", – сказав глава держави.

Він додав, що розраховує на "сильні рішення" США, Європи, G7 і всіх партнерів.