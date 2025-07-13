За неделю дроны-перехватчики сбили сотни российских "шахедов" – Зеленский

В течение недели оккупанты направили на регионы Украины 1800 БпЛА и десятки ракет

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Дроны-перехватчики за эту неделю сбили сотни российских ударных беспилотников типа Shahed. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, за неделю оккупанты направили на украинские регионы более 1800 дронов, свыше 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты разных типов, чтобы "все больше запугать наших людей".

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Зеленский отметил, что, несмотря на планы Москвы, есть хорошие результаты работы сил противовоздушной обороны.

"Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики – уже сотни сбиваний российско-иранских "шахедов" за эту неделю. И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии", – сказал президент.

Он поблагодарил всех, кто готов инвестировать в защиту жизни, и военных, охраняющих украинское небо.

""Шахеды" – один из российских способов затягивать войну. Должны нейтрализовать эту угрозу, чтобы быстрее заработала дипломатия. Надеемся на выполнение всех договоренностей, усиливающих нашу защиту", — сказал глава государства.

Он добавил, что рассчитывает на "сильные решения" США, Европы, G7 и всех партнеров.