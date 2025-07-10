На один беспилотник россиян нужно три дрона-перехватчика и РЛС – аналитик Бадрак

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Украине нужно иметь три дрона-перехватчика на один российский ударный беспилотник и обеспечить систему обнаружения БпЛА оккупантов. Об этом в статье для LIGA.net со ссылкой на экспертов в области рассказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Специалисты оценивают ситуацию так: даже с учетом комплексного построения системы ПВО, следует достичь ситуации, когда Силы обороны смогут использовать три зенитных беспилотника против одного БпАК противника. И, конечно, обеспечить систему обнаружения вражеских дронов", – написал он.

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Во время своей самой масштабной атаки 9 июля Россия применила 728 дронов – то есть, по таким расчетам, нужно будет более 2100 перехватчиков против подобного количества беспилотников РФ (без учета других составляющих противовоздушной обороны).

Бадрак напомнил, что о разработке дрона-перехватчика Sting впервые стало известно в октябре 2024 года, а израильские радиолокационные системы RADA ieMHR, которые хорошо видят беспилотники типа Shahed/"Герань" начали использовать в Силах обороны с мая 2023 года, когда первые три радара предупреждения ракетных ударов закупили в рамках волонтерской инициативы от литовской организации Blue/Yellow.

"Поэтому если бы у государства был единый центр принятия решений по развитию всех беспилотных систем и смежных инновационных решений, а также в режиме военного времени работали оборонное и промышленное министерства, города Украины не столкнулись бы летом 2025 года с разрушением жилых массивов Россией", – считает аналитик.

В Агентстве оборонных закупок сообщали LIGA.net, что до конца июня 2025 года было подписано 417 контрактов на закупку БПЛА, в том числе перехватчиков, на сумму 113,2 млрд грн (в 2024-м было 497 контрактов и 69 млрд грн, закупки дронов для Сил обороны осуществляет не только это ведомство). После последних российских атак президент Владимир Зеленский и Воздушные силы ВСУ сообщали, что перехватчиками были сбиты десятки российских дронов, и анонсировали масштабирование технологии.

Бадрак добавил, для масштабирования таких технологий следует применять и нетрадиционные возможности, например, частные военные компании: за средства владельцев критической инфраструктуры они смогут обеспечить защиту объектов, в том числе комплексными средствами, где дроны-перехватчики будут занимать выдающееся место.

Эксперт отметил, что крупный бизнес "способен помочь государству и в развертывании массовых, физически защищенных производств перехватчиков, потому что речь идет об обеспечении устойчивости нации".

Аналитик напомнил, что на конец июня одна только украинская группа "Дикие шершни" изготовила большую партию беспилотников-перехватчиков, однако, как и раньше, благодаря средствам благотворителей – удалось собрать 85 млн грн, на которые закупят 395 дронов для перехвата "шахедов" и еще 1500 зенитных FPV для сбивания российских разведывательных дронов.