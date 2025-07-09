Рекордная атака БпЛА. Есть десятки сбитий дронами-перехватчиками, будет масштабирование

В Украине будут масштабировать применение дронов-перехватчиков, но мобильные огневые группы тоже со счетов не списывают

Дрон-перехватчик (Иллюстративное фото: Braive1)

Во время комбинированной российской атаки на Украину в ночь на 9 июля, когда оккупанты запустили рекордное количество беспилотников, по воздушным целям противника снова работали дроны-перехватчики, однако хорошие результаты показали и мобильные огневые группы. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Были применены наши дроны-перехватчики – есть десятки поражений, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы – тоже десятки поражений", – написал Зеленский.

Игнат рассказал, что работала по "шахедам" вся имеющаяся в Украине авиация, зенитные ракетные войска, дроны-перехватчики.

"Этот инновационный инструмент работает эффективно", – подчеркнул он.

В то же время Игнат заявил, что мобильные огневые группы тоже "никуда не исчезли" и они тоже показали результат.

"Конечно, никто их не списывает со счетов. На своем нижнем эшелоне они работают довольно неплохо. Сегодня силами МОГ было уничтожено чуть менее 100 целей", – сказал спикер Воздушных сил.