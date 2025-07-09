Рекордная атака БпЛА. Есть десятки сбитий дронами-перехватчиками, будет масштабирование
Во время комбинированной российской атаки на Украину в ночь на 9 июля, когда оккупанты запустили рекордное количество беспилотников, по воздушным целям противника снова работали дроны-перехватчики, однако хорошие результаты показали и мобильные огневые группы. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"Были применены наши дроны-перехватчики – есть десятки поражений, масштабируем технологию. Работали и мобильные огневые группы – тоже десятки поражений", – написал Зеленский.
Игнат рассказал, что работала по "шахедам" вся имеющаяся в Украине авиация, зенитные ракетные войска, дроны-перехватчики.
"Этот инновационный инструмент работает эффективно", – подчеркнул он.
В то же время Игнат заявил, что мобильные огневые группы тоже "никуда не исчезли" и они тоже показали результат.
"Конечно, никто их не списывает со счетов. На своем нижнем эшелоне они работают довольно неплохо. Сегодня силами МОГ было уничтожено чуть менее 100 целей", – сказал спикер Воздушных сил.
- Главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не утратили актуальности, а перехватчикам не хватает РЛС.
- В фонде Притулы объяснили, что после изменения тактики российских атак некоторые средства противодействия стали менее эффективными. Когда "шахеды" атакуют стаями, эффективность РЭБ снижается. Основная проблема МОГ – изменение высотных эшелонов противником.
- В Силах беспилотных систем заявляют, что дроны-перехватчики показывают хорошие результаты, но говорить о системности пока рано.