Эффективность мобильных огневых групп падает. В фонде Притулы объяснили почему
Эффективность мобильных огневых групп снизилась в связи с изменением тактики российских обстрелов. Однако масштабировать использование дронов-перехватчиков, которые лучше работают против "шахедов", не так просто. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал руководитель отдела беспилотных систем благотворительного фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.
В настоящее время основными компонентами отражения российских атак "шахедами" являются: мобильные огневые группы с вспомогательными системами, дроны-перехватчики, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы.
"После изменения тактики российских атак часть из них уже не так эффективна, как была. Когда "шахеды" атакуют стаями, эффективность МОГ снижается. Основная проблема МОГ – изменение высотных эшелонов врагом", – рассказал представитель фонда Притулы.
По его словам, эффективность РЭБ также относительна. В правильно выстроенном эшелоне РЭБ оказывает большее воздействие на "шахеды", на определенном участке он подавляет GPS-антенну, и на определенных участках ударный БпЛА теряет ориентацию.
"Но все равно, в какой-то момент, скорее всего, "шахед" пройдет эшелон и где-то ее подхватит", – пояснил Люков.
Легкая авиация и вертолеты демонстрируют неплохие результаты по поражению целей, но также имеют свои особенности применения, отметил он.
Люков согласен, что нужно масштабировать применение дронов-перехватчиков, но это история, которая упирается не только в количество средств, но и в количество экипажей, которые будут работать с ними.
Нужно обучать экипажи, и эти средства должны быть встроены в эшелонированную оборону. Так же как и средства обнаружения, и все остальные компоненты, подчеркнул он.
- В июне главнокомандующий ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "шахедов" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не утратили актуальности, а для перехватчиков не хватает РЛС.
- Во время отражения одной из самых масштабных российских атак в ночь на 4 июля Украина уже начала использовать дроны-перехватчики – есть десятки сбитых российских БпЛА.