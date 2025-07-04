Эффективность мобильных огневых групп падает. В фонде Притулы объяснили почему

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Шкинев, 108 отдельная бригада сил ТрО)

Эффективность мобильных огневых групп снизилась в связи с изменением тактики российских обстрелов. Однако масштабировать использование дронов-перехватчиков, которые лучше работают против "шахедов", не так просто. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал руководитель отдела беспилотных систем благотворительного фонда Сергея Притулы Кирилл Люков.

В настоящее время основными компонентами отражения российских атак "шахедами" являются: мобильные огневые группы с вспомогательными системами, дроны-перехватчики, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы.

"После изменения тактики российских атак часть из них уже не так эффективна, как была. Когда "шахеды" атакуют стаями, эффективность МОГ снижается. Основная проблема МОГ – изменение высотных эшелонов врагом", – рассказал представитель фонда Притулы.

По его словам, эффективность РЭБ также относительна. В правильно выстроенном эшелоне РЭБ оказывает большее воздействие на "шахеды", на определенном участке он подавляет GPS-антенну, и на определенных участках ударный БпЛА теряет ориентацию.

"Но все равно, в какой-то момент, скорее всего, "шахед" пройдет эшелон и где-то ее подхватит", – пояснил Люков.

Легкая авиация и вертолеты демонстрируют неплохие результаты по поражению целей, но также имеют свои особенности применения, отметил он.

Люков согласен, что нужно масштабировать применение дронов-перехватчиков, но это история, которая упирается не только в количество средств, но и в количество экипажей, которые будут работать с ними.

Нужно обучать экипажи, и эти средства должны быть встроены в эшелонированную оборону. Так же как и средства обнаружения, и все остальные компоненты, подчеркнул он.