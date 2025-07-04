Ефективність мобільних вогневих груп падає. У фонді Притули пояснили чому

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Шкіньов, 108 окрема бригада сил ТрО)

Ефективність мобільних вогневих груп знизилась на тлі зміни тактики російських обстрілів. Проте масштабувати використання дронів-перехоплювачів, які краще працюють по "шахедах", не так просто. Про це у коментарі LIGA.net розповів керівник відділу безпілотних систем Благодійного фонду Сергія Притули Кирил Люков.

Наразі основними компонентами відбиття російських атак "шахедами" є: мобільні вогневі групи з допоміжними системами, дрони-перехоплювачі, зенітно-ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби.

"Після зміни тактики російських атак частина з них вже не така ефективна, як була. Коли "шахеди" атакують зграями, ефективність МВГ знижується. Основна проблема МВГ – зміна висотних ешелонів ворогом", – розповів представник фонду Притули.

Ефективність РЕБу, за його словами, також відносна. У правильно вибудованому ешелоні РЕБ має кращий вплив на "шахеди", на певній ділянці він давить GPS-антенну, і на певних ділянках ударний БпЛА втрачає орієнтацію.

"Але все одно, в якийсь момент, скоріш за все, "шахед" пройде ешелон і десь її підхопить", – пояснив Люков.

Легкомоторна авіація та гелікоптери демонструють непогані результати збиття, але також мають свої особливості застосування, зазначив він.

Люков згоден, що треба масштабувати застосування дронів-перехоплювачів, але це історія, яка впирається не тільки в кількість засобів, а і в кількість екіпажів, які працюватимуть із ними.

Треба навчати екіпажі, і ці засоби мають бути вбудовані в ешелоновану оборону. Так само як і засоби виявлення, і всі інші компоненти, наголосив він.