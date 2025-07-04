Україна почала застосовувати дрони-перехоплювачі під час відбиття однієї з найбільших атак

Фото: ДСНС

У ніч проти 4 липня для відбиття одного з наймасштабніших повітряних нападів Росії Україна застосовувала крім традиційних засобів дрони-перехоплювачі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Це був один із найбільш масштабних повітряних ударів, демонстративно значний та цинічний. Загалом 550 цілей, із них щонайменше 330 – російсько-іранські "шахеди", були застосовані також ракети, зокрема балістичні", – повідомив президент.

Саме столиця була головною мішенню російського удару.

Українським воїнам вдалося збити 270 повітряних цілей, ще 208 дронів було подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

"Почали працювати дрони-перехоплювачі – десятки збиттів. Робимо все, щоб розвивати цей напрям захисту наших міст. І дуже важливо, щоб зберігалася підтримка партнерів у захисті від балістики. Patriot і ракети для них є реальними захисниками життя", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що перші повітряні тривоги почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

"Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 09:00 вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч", – написав президент.

Крім Києва від російської атаки постраждали ще Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області. Фіксується багато місць падіння уламків дронів і ракет, є й прямі влучання.