Одна з найгірших ночей у Києві. Путін навмисно бив саме після розмови із Трампом – Сибіга
Російський диктатор Володимир Путін навмисно влаштував масовану атаку дронів і ракет на Київ і Київську область після розмови із президентом США Дональдом Трампом. У цьому переконаний міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Глава МЗС наголосив, що це була "абсолютно жахлива" та безсонна ніч у столиці, "одна з найгірших наразі".
"Сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на столицю України. Відразу після того, як Путін поговорив з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни", – написав Сибіга.
Міністр закликає запровадити "найжорсткіші" санкції проти Москви, а Україні – надати всі необхідні засоби для самозахисту.
"Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал. Перестаньте чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу", – додав Сибіга.
- 2 липня Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто невеликими.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Рішення ухвалили ще на початку червня, але реалізували – 2 липня.
- Європа не зможе замінити США у постачанні перехоплювачів балістичних ракет до Patriot. Зеленський обговорить призупинення допомоги з Трампом.
- Водночас президент США, пояснюючи це рішення, вкотре критикує свого попередника Байдена, який "спустошив усю країну", передаючи зброю Україні.