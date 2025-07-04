Одна з найгірших ночей у Києві. Путін навмисно бив саме після розмови із Трампом – Сибіга

"Неправильні рішення" можуть лише заохотити агресора до ескалації терору, наголосив Сибіга після призупинки постачань деякої зброї із США

Наслідки в Києві (Фото: ДСНС)

Російський диктатор Володимир Путін навмисно влаштував масовану атаку дронів і ракет на Київ і Київську область після розмови із президентом США Дональдом Трампом. У цьому переконаний міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що це була "абсолютно жахлива" та безсонна ніч у столиці, "одна з найгірших наразі".

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"Сотні російських безпілотників та балістичних ракет обрушилися на столицю України. Відразу після того, як Путін поговорив з президентом Трампом. І він робить це навмисно. Досить чекати! Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів та всіх, хто закликав до припинення війни", – написав Сибіга.

Міністр закликає запровадити "найжорсткіші" санкції проти Москви, а Україні – надати всі необхідні засоби для самозахисту.

"Неправильні рішення можуть лише заохотити агресора до ескалації терору. Кожен злочинний режим у світі зараз уважно стежить за діями Путіна та реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, усі отримають дуже чіткий сигнал. Перестаньте чекати миру. Дійте, щоб досягти миру. Мир через силу", – додав Сибіга.