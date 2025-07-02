FT: Частина військової допомоги від США була зупинена на шляху до України

У Пентагоні мають намір "вивчити та адаптувати" свій підхід до військової допомоги Україні

Військова допомога США Україні (Ілюстративне фото: defense.gov)

США ухвалили рішення про призупинення постачань зброї до України ще на початку червня, але воно набуло чинності лише зараз – 2 липня. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

За його словами, деякі постачання військової допомоги вже були спрямовані до України, коли їх зупинили.

За словами офіційних осіб, йдеться про призупинення постачань десятків ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, десятків переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів, понад 100 ракет Hellfire та ракет AIM для систем NASAMS і винищувачів F-16.

Також постраждали постачання протитанкових систем, зокрема гранатометів AT4 та близько 250 снарядів GMLRS. Але офіційно ця інформація Пентагоном не підтверджена.

Як зазначає FT, найбільш "драматичною" є зупинка постачань ракет до ЗРК Patriot – це єдині на сьогодні системи, які можуть збивати російські балістичні ракети.

У Пентагоні і далі пропонують варіанти військової допомоги Україні, але мають намір "переглянути та адаптувати свій підхід", заявив заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі. Він також відкинув критику цього кроку, назвавши її спробою "зобразити розкол у Пентагоні, якого немає".