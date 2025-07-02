FT: Частина військової допомоги від США була зупинена на шляху до України
США ухвалили рішення про призупинення постачань зброї до України ще на початку червня, але воно набуло чинності лише зараз – 2 липня. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.
За його словами, деякі постачання військової допомоги вже були спрямовані до України, коли їх зупинили.
За словами офіційних осіб, йдеться про призупинення постачань десятків ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, десятків переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів, понад 100 ракет Hellfire та ракет AIM для систем NASAMS і винищувачів F-16.
Також постраждали постачання протитанкових систем, зокрема гранатометів AT4 та близько 250 снарядів GMLRS. Але офіційно ця інформація Пентагоном не підтверджена.
Як зазначає FT, найбільш "драматичною" є зупинка постачань ракет до ЗРК Patriot – це єдині на сьогодні системи, які можуть збивати російські балістичні ракети.
У Пентагоні і далі пропонують варіанти військової допомоги Україні, але мають намір "переглянути та адаптувати свій підхід", заявив заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі. Він також відкинув критику цього кроку, назвавши її спробою "зобразити розкол у Пентагоні, якого немає".
- Раніше президент США Дональд Трамп вже призупиняв військову допомогу Україні – після сварки з Зеленським в Овальному кабінеті 28 лютого.
- 11 березня після переговорів у Саудівській Аравії стало відомо, що США відновлять обмін розвідувальними даними з Україною та допомогу у сфері безпеки.
- 10 червня Гегсет заявив, що фінансування військової допомоги Україні буде скорочено у майбутньому оборонному бюджеті США.
- 2 липня низка західних медіа повідомила про призупинення військової допомоги з боку США, а пізніше це фактично підтвердили в Білому домі. Міністерство оборони перевіряє цю інформацію, а МЗС викликало тимчасового посла США для обговорення допомоги.