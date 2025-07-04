Трамп заявив, що Байден спустошив США, передавши зброю Україні

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO /EPA)

Президент США Дональд Трамп пояснив призупинення постачань окремих видів зброї Україні політикою попередника, 46-го американського президента Джо Байдена. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс, передає Fox News.

"Знаєте, Байден спустошив усю нашу країну, давши їм зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо для себе", – заявив Трамп.

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Водночас президент Сполучених Штатів сказав, що американська сторона продовжує військову допомогу Україні.

"Ми цього не зробили [не призупинили постачання]. Ми надаємо зброю, бо ми вже надали так багато зброї. І ми працюємо з ними та намагаємося їм допомогти", – сказав він.

Відповідаючи на запитання про результати телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня, Трамп заявив, що "не задоволений".

"У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран. І ми також говорили про, як ви знаєте, війну з Україною. І я не задоволений", – розповів американський президент.