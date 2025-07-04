Трамп заявив, що Байден спустошив США, передавши зброю Україні
Президент США Дональд Трамп пояснив призупинення постачань окремих видів зброї Україні політикою попередника, 46-го американського президента Джо Байдена. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс, передає Fox News.
"Знаєте, Байден спустошив усю нашу країну, давши їм зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо для себе", – заявив Трамп.
Водночас президент Сполучених Штатів сказав, що американська сторона продовжує військову допомогу Україні.
"Ми цього не зробили [не призупинили постачання]. Ми надаємо зброю, бо ми вже надали так багато зброї. І ми працюємо з ними та намагаємося їм допомогти", – сказав він.
Відповідаючи на запитання про результати телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 3 липня, Трамп заявив, що "не задоволений".
"У нас була розмова. Це була досить довга розмова. Ми говорили про багато речей, зокрема про Іран. І ми також говорили про, як ви знаєте, війну з Україною. І я не задоволений", – розповів американський президент.
- 2 липня стало відомо, що Пентагон призупинив постачання до України деяких ракет протиповітряної оборони та інших високоточних боєприпасів через побоювання, що арсенали США стали занадто невеликими.
- FT повідомило, що частина військової допомоги була зупинена на шляху до України. Саме рішення було ухвалено ще на початку червня, але реалізовано його 2 липня.
- Президент Зеленський заявив, що Європа не зможе замінити США у постачанні перехоплювачів балістичних ракет до Patriot. Він має намір обговорити призупинення допомоги з Трампом.