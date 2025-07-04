Трамп заявил, что Байден опустошил США, передав оружие Украине

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO /EPA)

Президент США Дональд Трамп объяснил приостановку поставок отдельных видов оружия Украине политикой своего предшественника, 46-го президента США Джо Байдена. Об этом он заявил во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс, сообщает Fox News.

"Знаете, Байден опустошил всю нашу страну, дав им оружие, и мы должны убедиться, что у нас его достаточно для себя", – заявил Трамп.