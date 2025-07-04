Трамп заявил, что Байден опустошил США, передав оружие Украине
Президент США Дональд Трамп объяснил приостановку поставок отдельных видов оружия Украине политикой своего предшественника, 46-го президента США Джо Байдена. Об этом он заявил во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс, сообщает Fox News.
"Знаете, Байден опустошил всю нашу страну, дав им оружие, и мы должны убедиться, что у нас его достаточно для себя", – заявил Трамп.
В то же время президент Соединенных Штатов заявил, что американская сторона продолжает оказывать Украине военную помощь.
"Мы этого не сделали [не приостановили поставки]. Мы поставляем оружие, потому что мы уже поставили его очень много. И мы работаем с ними и пытаемся им помочь", – сказал он.
Отвечая на вопрос о результатах телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, состоявшимся 3 июля, Трамп заявил, что "не доволен".
"У нас состоялся разговор. Это был довольно длинный разговор. Мы говорили о многом, в том числе об Иране. И мы также говорили о, как вы знаете, войне в Украине. И я не доволен", – заявил американский президент.
- 2 июля стало известно, что Пентагон приостановил поставки в Украину некоторых ракет противовоздушной обороны и других высокоточных боеприпасов из-за опасений, что запасы США стали слишком малы.
- FT сообщило, что часть военной помощи была остановлена на пути в Украину. Само решение было принято еще в начале июня, но реализовано 2 июля.
- Президент Зеленский заявил, что Европа не сможет заменить США в поставках перехватчиков баллистических ракет для Patriot. Он намерен обсудить приостановку помощи с Трампом.