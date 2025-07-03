Україна та США будуть сумісно виробляти дрони. Включно й перехоплювачі

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна та США мають намір підписати договір про сумісне виробництво дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту в Данію.

За його словами, йдеться про копродакшен.

"Буде кілька компаній. Зосереджуються передусім на дронах різного типу, але те, що найголовніше, – це цей рік і наступний. Цей рік – сотні тисяч. І наступний рік – буде збільшення", – сказав президент.

За словами Зеленського, головний компонент – це дрони-перехоплювачі, що вже показали себе. Завдяки їм Україна розраховує на збиття російських "шахедів" у великій кількості.

"Це хороший початок працювати в цьому напрямі. Також домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва", – підкреслив президент.

3 липня Міноборони уклало меморандум про довгострокове стратегічне партнерство з американською компанією Swift Beat. Підписали документ міністр оборони Рустем Умєров та головний виконавчий директор компанії Ерік Шмідт в присутності президента Зеленського.