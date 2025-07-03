Україна та США будуть сумісно виробляти дрони. Включно й перехоплювачі
Україна та США мають намір підписати договір про сумісне виробництво дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час візиту в Данію.
За його словами, йдеться про копродакшен.
"Буде кілька компаній. Зосереджуються передусім на дронах різного типу, але те, що найголовніше, – це цей рік і наступний. Цей рік – сотні тисяч. І наступний рік – буде збільшення", – сказав президент.
За словами Зеленського, головний компонент – це дрони-перехоплювачі, що вже показали себе. Завдяки їм Україна розраховує на збиття російських "шахедів" у великій кількості.
"Це хороший початок працювати в цьому напрямі. Також домовилися з колегами, що деякі наші продакшени зможуть мати доступ до відповідних технологій. Це може прискорити можливість збільшення виробництва", – підкреслив президент.
3 липня Міноборони уклало меморандум про довгострокове стратегічне партнерство з американською компанією Swift Beat. Підписали документ міністр оборони Рустем Умєров та головний виконавчий директор компанії Ерік Шмідт в присутності президента Зеленського.
- У червні головком ЗСУ Сирський повідомляв, що ефективність дронів-перехоплювачів "шахедів" становить 70% – це майже удвічі більше, ніж у мобільних вогневих груп. Водночас останні все ще не втратили актуальності, а для перехоплювачів не вистачає РЛС, зазначав воєначальник.
- Міністр оборони Умєров повідомляв, що Україна має спроможності виготовляти 4 млн дронів на рік. Пізніше в Міноборони заявили, що можливе виробництво і 10 млн дронів на рік.
- Президент заявляв, що Україна масштабує потенціал у виготовленні дронів, зокрема перехоплювачів. Уже дано кілька доручень.