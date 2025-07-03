Україна здатна виробляти до 10 млн дронів на рік – Міноборони

Рустем Умєров (Фото: Facebook міністра)

Український оборонно-промисловий комплекс здатний виробляти до 10 млн безпілотників на рік. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі із представниками німецької оборонної індустрії.

За його словами, в обговоренні розвитку кооперації України з іноземними партнерами взяли участь представники понад 20 оборонних підприємств Німеччини.

Під час зустрічі Умєров представив ключові ініціативи України, зокрема проєкт із залучення інвестицій в українське виробництво.

"Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження", – сказав він.

Також міністр обговорив із німецькими гостями проєкт поєднання українських технологій із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску зброї.

"Наша мета – налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через співінвестиції та створення спільних підприємств", – повідомив він.