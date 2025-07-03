Україна здатна виробляти до 10 млн дронів на рік – Міноборони
Український оборонно-промисловий комплекс здатний виробляти до 10 млн безпілотників на рік. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на зустрічі із представниками німецької оборонної індустрії.
За його словами, в обговоренні розвитку кооперації України з іноземними партнерами взяли участь представники понад 20 оборонних підприємств Німеччини.
Під час зустрічі Умєров представив ключові ініціативи України, зокрема проєкт із залучення інвестицій в українське виробництво.
"Наша промисловість вже здатна виготовляти до 10 млн дронів на рік. За умови належного фінансування ми можемо виробляти ще більше сучасних засобів ураження", – сказав він.
Також міністр обговорив із німецькими гостями проєкт поєднання українських технологій із виробничими потужностями партнерів для масштабування випуску зброї.
"Наша мета – налагодити ефективну кооперацію. Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через співінвестиції та створення спільних підприємств", – повідомив він.
- 12 червня президент розповів, що Україна готова збільшити виробництво дронів на 40%, але потрібно фінансування.
- 24 червня Зеленський заявив, що потенціал оборонно-промислового комплексу України перевищує $40 млрд, але 40% цього об'єму профінансовані недостатньо.
- 27 червня Умєров повідомляв, що цього року Україна поставить на фронт 4 млн дронів.