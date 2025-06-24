Потенціал українського ОПК перевищує $40 млрд, але не вистачає фінансування – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Потенціал оборонно-промислового комплексу України перевищує $40 млрд, але 40% цього об'єму профінансовані недостатньо. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Форуму оборонних індустрій у Нідерландах.

За словами президента, Україна здатна виробляти майже 1000 військових засобів від артилерії до дронів.

"Наш потенціал оборонного виробництва перевищує $44 млрд, але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Це проблема", – сказав Зеленський.

Зокрема, потенціал виробництва безпілотників різного типу становить вісім млн одиниць на рік, але Україна має фінансування на значно меншу кількість.

Зеленський наголосив, що Росія використовує в оборонному виробництві ресурси Північної Кореї, Ірану та має "корумповані зв'язки" із деякими іншими країнами.

На цьому тлі він закликав європейських партнерів до об'єднаності, солідарності й збільшення інвестицій в ОПК України.

"Ми повинні бути лідерами у дроновій галузі, виробництві ударних і дронів-перехоплювачів, а також просуватися у виробництві традиційної зброї. Вся зброя, яку ми виробляємо, стане частиною сильної Європи та її безпекової системи", – наголосив Зеленський.