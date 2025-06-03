Ігнат: В Україні хочуть посилити розвиток дронової ППО

Безпілотники зараз відіграють ключову роль як на землі, так і в повітрі, наголосив Ігнат

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Українське командування повітряних підрозділів обговорює питання посилення розвитку дронової протиповітряної оборони. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в інтерв'ю Українській правді.

За його словами, це питання підіймали під час наради 2 червня командувач і командувачі повітряних підрозділів.

"Йдеться про зенітні дрони, які допомагають перехоплювати повітряні сили. Готуються екіпажі в різних локаціях на території нашої держави. Будуть введені нові підрозділи", – розповів Ігнат.

Речник поділився, що нараду провели після того, як Росія випустила по Україні рекордну кількість цілей – 479 засобів повітряного нападу. Як повідомив Ігнат, росіяни використали тактику застосування великої кількості засобів по одному об'єкту з пікіруванням з великої висоти.

"Дронову ППО раніше більше застосовували сухопутні війська, оскільки їм потрібно розв'язувати проблему розвідників на лінії фронту, які ширяють десятками, сотнями. Але вже і в глибині країни фіксуються розвідувальні БпЛА. Окрім того, що "шахеди", само собою, щоночі атакують. Тому розвиток зенітних дронів, розвиток дронів ППО на часі і буде давати все вищі показники", – додав він.

Юрій Ігнат наголосив, що війна вже перейшла на новий, технологічний рівень, де роботи й безпілотники відіграють ключову роль як на землі, так і в повітрі.

"Хто володіє повітрям, той буде мати ключ до успіху на землі", – підкреслив речник.

Ігнат розповів, що один із найбільших українських фондів передав Повітряним силам дрони-перехоплювачі та супутнє обладнання на суму 300 мільйонів гривень, зокрема засоби радіоелектронної боротьби, мобільні командні пункти та системи супутникового зв’язку.

Обладнання наразі розміщене в підрозділах командування "Південь" та "Схід", з перспективою масштабування в тилові регіони.

28 квітня 2025 року повідомлялося, що Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва.

Того самого дня Сибіга заявив, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.

1 червня СБУ здійснила спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3.