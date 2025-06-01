РФ вдарила по Україні 472 безпілотниками, це найбільша кількість з початку війни

Також Росія атакувала балістикою та крилатими ракетами

Робота ППО (Фото: Facebook Анатолій Штефан)

У ніч на 1 червня противник атакував 479-ма засобами повітряного нападу: "шахедами" та безпілотниками-імітаторами, балістичними та крилатими ракетами. Знешкоджено 385 з них. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

Атака почалася з 19:30 31 травня.

Росія запустила 472 ударних БпЛА типу "шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків російських міст Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Також ворог вдарив трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської та Воронезької областей та чотирма крилатими ракетами повітряного та наземного базування Х-101, Іскандер-К.

Під ударом були Харківська, Сумська, Житомирська, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області.

За попередніми даними, станом на 13:30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника.

Зокрема 210 ворожих БпЛА різних типів та три крилаті ракети Х-101/Іскандер-К на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни.

213 цілі збито вогневими засобами ураження, 172 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.