РФ ударила по Украине 472 беспилотниками, это самое большое количество с начала войны

Также Россия атаковала баллистикой и крылатыми ракетами.

Работа ПВО (Фото: Facebook Анатолий Штефан)

В ночь на 1 июня противник атаковал 479 средствами воздушного нападения: "шахедами" и беспилотниками-имитаторами, баллистическими и крылатыми ракетами. Уничтожены 385 из них. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Атака началась с 19.30 31 мая.

Россия запустила 472 ударных БпЛА типа "шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов по направлениям российских городов Миллерово, Шаталово, Курск, Орел, Брянск и Приморско-Ахтарск.

Также враг ударил тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской и Воронежской областей и четырьмя крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования Х-101, Искандер-К.

Под ударом находились Харьковская, Сумская, Житомирская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

По предварительным данным, по состоянию на 13.30 противовоздушной обороной обезврежено 385 средств воздушного нападения противника.

В частности, 210 враждебных БпЛА разных типов и три крылатые ракеты Х-101/Искандер-К на востоке, юге, севере, западе и в центре страны.

213 цели сбиты огневыми средствами поражения, 172 – локационно утраченны/подавленны РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 18 локациях.