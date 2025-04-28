Міноборони у 2024 році допустило 330 зразків БпЛА. Це у чотири рази більше, ніж у 2023-му

Валерій Чуркін (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва. Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

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За його словами, протягом минулого року було допущено 330 зразків, що у 4,4 раза більше ніж у попередньому. У 2023 році було допущено 75 зразків безпілотників.

Чуркін зазначив, що безпілотні системи починають займати чільні позиції в архітектурі озброєнь провідних армій світу. Україна у протистоянні російській агресії зробила ставку на розвиток військових технологій як асиметричну відповідь на кількісну перевагу росіян в людях і техніці.

При цьому підсумок протистояння значною мірою залежатиме від здатності системно та нарощувати виробництво новітніх інструментів війни.

"У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БпЛА, які нині застосовуються на фронті, – українського виробництва", – зазначив заступник міністра оборони.

Він додав, що чим більше нових інструментів війни – тим більше спроможностей в українських військових на полі бою. При цьому, на думку заступника очільника Міноборони, основну увагу необхідно зосередити на випуску відносно дешевих та ефективних засобів ураження.

"Маємо завдавати масштабних втрат ворогу меншими затратами", – резюмував він.