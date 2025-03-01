За лютий до війська допустили понад 100 зразків озброєння, 90% – українського виробництва

Минулого року за такий же період було кодифіковано близько 60 зразків й лише приблизно третина з них були вітчизняного виробництва

Наземний дрон "Гулівер" (Фото: сайт виробника)

За лютий 2025 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у війську понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, 90% – українського виробництва. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Минулого року за такий же період було кодифіковано близько 60 зразків й лише приблизно третина з них були вітчизняного виробництва, зауважує МО.

Серед нових озброєнь, допущених до війська, відомство називає безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.

Зокрема, з початку року до Сил оборони прийнято понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління, додає Міноборони.

"Ми мусимо виграти технологічну гонку у ворога. Українські безпілотники, системи РЕБ, розвідки, засоби ураження мають переважати за своїми тактико-технічними характеристиками ворожі зразки. Арифметика війни в нашому випадку це про підвищення летальності та ефективності використання засобів", – зазначив заступник міністра Валерій Чуркін.