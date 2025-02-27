Міноборони запускає в дію роботизований комплекс "Гулівер" – фото

Комплекс призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах

"Гулівер" (Фото: Міноборони)

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони універсальний наземний роботизований комплекс "Гулівер". Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Комплекс призначений для виконання широкого спектра завдань у складних погодних умовах. Робота спроєктували українські інженери з урахуванням бойового досвіду військових.

"Гулівер" доставляє боєприпаси, спорядження, обладнання та евакуює поранених. Також він слугує транспортером для бойових модулів. У відповідній комплектації може виконувати завдання з мінування.

Комплекс може доставляти понад 300 кг вантажу дорогами з твердим покриттям і дещо менший за вагою вантаж – малопрохідним бездоріжжям. Тяглового зусилля робота вдосталь, щоб витягнути з багнюки невеликий позашляховик.

"Гулівер" поміщається в кузов пікапа, працює у широкому діапазоні температур, долає крутосхили. Заряду акумуляторів вистачає, щоб доставити вантаж за кілька десятків кілометрів і повернутись у зворотному напрямку.