Минобороны запускает в действие роботизированный комплекс "Гулливер" – фото

Комплекс предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных условиях

"Гулливер" (Фото: Минобороны)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны универсальный наземный роботизированный комплекс "Гулливер". Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Комплекс предназначен для выполнения широкого спектра задач в сложных погодных условиях. Робот был разработан украинскими инженерами с учетом боевого опыта военных.

"Гулливер" доставляет боеприпасы, снаряжение, оборудование и эвакуирует раненых. Также он служит транспортером для боевых модулей. В соответствующей комплектации может выполнять задачи минирования.

Комплекс может доставлять более 300 кг груза по дорогам с твердым покрытием и несколько меньший по весу груз – малопроходимым бездорожьем. Тяглового усилия робота достаточно, чтобы вытащить из грязи небольшой внедорожник.

"Гулливер" помещается в кузов пикапа, работает в широком диапазоне температур, преодолевает крутые склоны. Заряда аккумуляторов хватает, чтобы доставить груз в несколько десятков километров и вернуться.