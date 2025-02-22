ВСУ испытали логистическо-эвакуационную платформу "Воля-Е" – видео
На восточном фронте Силы обороны провели испытания логистическо-эвакуационной платформы "Воля-Е". Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" и опубликовала соответствующее видео.
Платформу приобрел норвежский благотворительный фонд HMM Helsehjelp Ukraina. Эта организация провела сбор и отправку в Украину транспорта и спасательного оборудования на сумму около 150 млн норвежских крон (эквивалентно $13 млн).
Главное назначение роботизированной платформы "Воля-Е" – вывезти раненого в точку эвакуации, где будет ждать машина медицинской эвакуации. В боевых условиях, когда счет идет на секунды, подобные системы становятся буквально платформами жизни, помогающими спасти украинских военных.
Заместитель начальника военно-медицинского центра ОКП ОСГВ "Хортица" Константин Кищук отметил, что после испытаний появились определенные наработки по усовершенствованию роботизированной платформы. Они обобщены и переданы производителям для дальнейшей модернизации "Воля-Е".
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