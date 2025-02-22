На східному фронті Сили оборони провели випробовування логістично-евакуаційної платформи "Воля-Е". Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" й опублікувало відповідне відео.

Платформу придбав норвезький благодійний фонд HMM Helsehjelp Ukraina. Ця організація провела збір і надсилання до України транспорту та рятувального обладнання на суму близько 150 млн норвезьких крон (еквівалентно $13 млн).

Головне призначення роботизованої платформи "Воля-Е" – вивезти пораненого до точки евакуації, де чекатиме машина медичної евакуації. В бойових умовах, коли рахунок йде на секунди, подібні системи стають буквально платформами життя, що допомагають врятувати українських військових.

Заступник начальника військово-медичного центру ОКП ОСУВ "Хортиця" Костянтин Кіщук зазначив, що після випробувань з’явилися певні напрацювання щодо удосконалення роботизованої платформи. Їх узагальнено і передано виробникам для подальшої модернізації "Воля-Е".