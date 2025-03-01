За февраль в армию допустили более 100 образцов вооружения, 90% – украинского производства
За февраль 2025 года Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в армии более 100 новых образцов вооружения и военной техники, 90% – украинского производства. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
В прошлом году за такой же период было кодифицировано около 60 образцов и лишь около трети из них были отечественного производства, отмечает МО.
Среди новых вооружений, допущенных в армию, ведомство называет беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, системы радиоэлектронной борьбы, средства радиационной, химической и биологической защиты, автотехника, авиационное оборудование.
В частности, с начала года в Сили обороны принято более 10 новых образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления, добавляет Минобороны.
"Мы должны выиграть технологическую гонку у врага. Украинские беспилотники, системы РЭБ, разведки, средства поражения должны преобладать по своим тактико-техническим характеристикам враждебные образцы. Арифметика войны в нашем случае это о повышении летальности и эффективности использования средств", – отметил замминистра Валерий Чуркин.
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