Україна виробляє 95% дронів, якими знищено 77 000 російських цілей у березні – Сибіга
Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року. Про це в X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
"Україна розширила свою оборонну промисловість у шість разів і тепер задовольняє приблизно 40% своїх військових потреб самостійно", – сказав він.
Сибіга додав, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.
"Цей показник на 10% вищий, ніж у лютому, і потужність українських дронів зростає із кожним тижнем. Загалом до трьох чвертей цілей на лінії фронту знищуються за допомогою безпілотників", – зазначив глава МЗС.
- За лютий 2025-го Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у війську понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, 90% – українського виробництва.
- 7 квітня Міноборони допустило до використання у Силах оборони наземний роботизований комплекс з кулеметом D-21-12R українського виробництва.
- 17 квітня відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони наземний дрон-амфібію UNEX UGV українського виробництва.
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