Україна виробляє 95% дронів, якими знищено 77 000 російських цілей у березні – Сибіга

Дрон ЗСУ (Фото: Птахи Мадяра/Telegram)

Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року. Про це в X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Україна розширила свою оборонну промисловість у шість разів і тепер задовольняє приблизно 40% своїх військових потреб самостійно", – сказав він.

Сибіга додав, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.

"Цей показник на 10% вищий, ніж у лютому, і потужність українських дронів зростає із кожним тижнем. Загалом до трьох чвертей цілей на лінії фронту знищуються за допомогою безпілотників", – зазначив глава МЗС.