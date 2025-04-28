Минобороны в 2024 году допустило 330 образцов БпЛА. Это в четыре раза больше, чем в 2023-м
Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации в Силах обороны более 300 образцов беспилотных систем украинского производства. Об этом сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.
По его словам, в течение прошлого года было допущено 330 образцов, что в 4,4 раза больше, чем в предыдущем. В 2023 году было допущено 75 образцов беспилотников.
Чуркин отметил, что беспилотные системы начинают занимать главенствующие позиции в архитектуре вооружений ведущих армий мира. Украина в противостоянии российской агрессии сделала ставку на развитие военных технологий как асимметричный ответ на количественное превосходство россиян в людях и технике.
При этом результат противостояния будет в значительной степени зависеть от способности системно и наращивать производство новейших инструментов войны.
"В секторе беспилотных систем мы совершили серьезный прорыв. Более 95% БпЛА, которые сейчас применяются на фронте, — украинского производства", — отметил замминистра обороны.
Он добавил, что чем больше новых инструментов войны – тем больше возможностей у украинских военных на поле боя. При этом, по мнению замглавы Минобороны, основное внимание необходимо сосредоточить на выпуске относительно дешевых и эффективных способов поражения.
"Должны наносить масштабные потери врагу меньшими затратами", — резюмировал он.
- За февраль 2025 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в армии более 100 новых образцов вооружения и военной техники, 90% – украинского производства.
- 28 апреля Сибига заявил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.