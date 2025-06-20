Зеленський: Обсяги виробництва перехоплювачів "шахедів" нарощуються

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Обсяги виробництва дронів, що здатні перехоплювати російські ударні безпілотники типу "шахед", збільшуються. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, декілька українських підприємств вже виробляють різні види БпЛА, які здатні захистити від "шахедів".

"Обсяги виробництва перехоплювачів уже нарощуються", – сказав Зеленський.

Україна працює із західними партнерами щодо збільшення фінансування цього напрямку.

"Ми працюємо з нашими партнерами заради більш відчутного фінансування, і я впевнений – це буде", – заявив президент.

Він додав, що Україна готує нові домовленості щодо інвестицій у виробництво зброї на наступний тиждень, коли запланований саміт НАТО у Гаазі.

"Це передусім технології, це передусім дрони та снаряди до артилерії", – повідомив він.

За його словами, обсяг підтримки іноземних партнерів на цей рік вже є найбільшим за всі роки повномасштабної війни.