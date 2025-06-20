Зеленский: Объемы производства перехватчиков "шахедов" наращиваются
Объемы производства дронов, способных перехватывать российские ударные беспилотники типа "шахед", увеличиваются. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, несколько украинских предприятий уже производят разные виды БПЛА, способные защитить от "шахедов".
"Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", – сказал Зеленский.
Украина работает с западными партнерами для увеличения финансирования этого направления.
"Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен – это будет", – заявил президент.
Он добавил, что Украина готовит новые договоренности об инвестициях в производство оружия на следующую неделю, когда запланирован саммит НАТО в Гааге.
"Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии", – сообщил он.
По его словам, объем поддержки зарубежных партнеров на этот год уже самый большой за все годы полномасштабной войны.
- 3 июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в Украине хотят усилить развитие дроновой ПВО.
- Для этого Украина начала разрабатывать "дроны-охотники" для уничтожения вражеских БПЛА во время атак России.
- 17 июня Зеленский призвал партнеров увеличить финансирование дронов-перехватчиков для усиления защиты Украины и Европы.