Зеленский: Объемы производства перехватчиков "шахедов" наращиваются

Украина работает с западными партнерами для увеличения финансирования производства дронов-перехватчиков

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Объемы производства дронов, способных перехватывать российские ударные беспилотники типа "шахед", увеличиваются. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, несколько украинских предприятий уже производят разные виды БПЛА, способные защитить от "шахедов".

"Объемы производства перехватчиков уже наращиваются", – сказал Зеленский.

Украина работает с западными партнерами для увеличения финансирования этого направления.

"Мы работаем с нашими партнерами ради более ощутимого финансирования, и я уверен – это будет", – заявил президент.

Он добавил, что Украина готовит новые договоренности об инвестициях в производство оружия на следующую неделю, когда запланирован саммит НАТО в Гааге.

"Это прежде всего технологии, это прежде всего дроны и снаряды к артиллерии", – сообщил он.

По его словам, объем поддержки зарубежных партнеров на этот год уже самый большой за все годы полномасштабной войны.