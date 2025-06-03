Україна розробляє "дрони-мисливці" для знищення ворожих БпЛА під час атак Росії

Дрон (Фото: Unsplash)

Україна зараз розробляє дрони, які зможуть ідентифікувати та збивати інші безпілотники, зокрема "шахеди" іранського виробництва, які запускає Росія. Про це пише Bloomberg з посиланням на українських чиновників і керівників компаній.

Радник міністра стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін підтвердив нарощення виробництва спеціальних дронів, здатних збивати Shahed поблизу Києва.

За словами Камишіна, три вітчизняні виробники виготовляють такі безпілотники, вартість яких становить близько $5000 кожен. Керівники, яких опитали журналісти, сказали, що деякі можуть коштувати всього $300 за штуку.

Латвійська компанія Origin Robotics, виробник дронів, є однією з багатьох, хто намагається протистояти атакам дронів. У червні компанія планує надіслати до України випробувальні дрони, які вибухають поблизу ворожих БпЛА, знищуючи їх уламками.

"Щойно боєголовка наближається достатньо близько до цілі, вона детонує, і ціль уражається осколками", – пояснив генеральний директор Origin Агріс Кіпурс під час конференції з безпілотників у Ризі.

За його словами, такі дрони спеціально створені для боротьби з великими баражувальними боєприпасами.

Попри потенційні економічні переваги для України, ці безпілотники ще не здатні повністю замінити системи протиповітряної оборони, зазначає аналітик Bloomberg Intelligence Вейн Сандерс.

Журналісти також зазначають, що такі "мисливці за дронами" мають свої обмеження. Вони не здатні ефективно протидіяти російським ракетним системам, які швидші й мають більшу руйнівну силу, ніж "шахеди".

Для боротьби з такими загрозами найефективнішими залишаються американські ракети Patriot вартістю від $3 до $6 мільйонів за одиницю.

За словами експерта Ларсона, Україна також працює над безпілотниками з фіксованими крилами, які вражають дрони прямим зіткненням, та іншими моделями, що використовують безвідкатні дробовики для ураження повітряних цілей.

Компанія Skyfall, один із провідних українських виробників дронів, модернізує свою FPV-модель з оглядом від першої особи для перехоплення БпЛА.

За словами речника компанії, ці дрони вже застосовуються на фронті

1 червня СБУ здійснила спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.

За даними Міноборони, до спецоперації було залучено 117 безпілотників – з відповідною кількістю операторів. У підсумку було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, розташованих на авіабазах РФ.

28 квітня 2025 року повідомлялося, що Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва.

Того самого дня Сибіга заявив, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.

29 травня Сили оборони уперше застосували на полі бою дрон-матку на базі штучного інтелекту.