Сили оборони уперше застосували на полі бою дрон-матку на базі ШІ – відео

Вартість однієї місії – $10 000. Водночас запуск ракети коштує у 300–500 разів більше

Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

Сили оборони уперше застосували на полі бою дрон-матку на базі штучного інтелекту. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, опублікувавши відповідне відео.

"Дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу", – йдеться у дописі.

Федоров розповів, як це працює:

→ Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони здатні автономно знаходити й уражати цілі: від ворожих літаків до ППО та об’єктів критичної інфраструктури.

→ Якщо відстань до 100 км – дрон повертається назад для повторного використання.

→ Вартість однієї місії – $10 000. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300–500 разів більше.

"І все це – без GPS. Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль", – додав міністр.

28 квітня 2025 року повідомлялося, що Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва.

Того самого дня Сибіга заявив, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.