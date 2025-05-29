Силы обороны впервые применили на поле боя дрон-матку на базе ИИ – видео

Стоимость одной миссии – $10 000. В то же время запуск ракеты стоит в 300–500 раз больше

Михаил Федоров (Фото: LIGA.net)

Силы обороны впервые применили на поле боя дрон-матку на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, опубликовав соответствующее видео.

"Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, повышающее эффективность и точность ударов по врагу", – говорится в сообщении.

Федоров рассказал, как это работает:

→ Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они способны автономно находить и уязвлять цели: от вражеских самолетов до ПВО и объектов критической инфраструктуры.

→ Если расстояние до 100 км – дрон возвращается назад для повторного использования.

→ Стоимость одной миссии – $10 000. Для сравнения: запуск ракеты стоит в 300–500 раз больше.

"И все это – без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR лишь усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель", – добавил министр.

28 апреля 2025 сообщалось, что Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации в Силах обороны более 300 образцов беспилотных систем украинского производства.

В тот же день Сибига заявил, что Украина производит 95% дронов, которыми было уничтожено 77 000 российских целей на фронте только в марте 2025 года.