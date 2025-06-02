Україна здатна виробляти 10 мільйонів різних дронів на рік – Міноборони

Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді

Олександр Козенко (Фото: Міноборони)

Україна значно покращила розвиток галузі безпілотників, щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс може виробляти 10 млн дронів різних типів. Про це на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі заявив заступник міністра оборони України Олександр Козенко, передає відомство.

"Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 млн різних дронів на рік", – сказав він.

Він зазначив: з огляду на досвід, який щодня здобувають українські оператори БпЛА, Україна розробляє нові підходи до використання цих засобів. За його словами, безпілотники тепер завдають 80% від усіх уражень на полі бою.

Козенко також запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, зокрема для фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обміну досвідом.

1 червня СБУ здійснила спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.

За даними Міноборони, до спецоперації було залучено 117 безпілотників – з відповідною кількістю операторів. У підсумку було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, розташованих на авіабазах РФ.

28 квітня 2025 року повідомлялося, що Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації в Силах оборони понад 300 зразків безпілотних систем українського виробництва.

Того самого дня Сибіга заявив, що Україна виробляє 95% дронів, якими було знищено 77 000 російських цілей на фронті лише в березні 2025 року.

29 травня Сили оборони уперше застосували на полі бою дрон-матку на базі штучного інтелекту.