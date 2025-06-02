Зеленський про операцію "Павутина": Втрати підштовхнуть Росію до дипломатії
Президент Володимир Зеленський вважає, що втрати змусять Росію сісти за стіл переговорів. Про це він заявив на саміті Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн, коментуючи спецоперацію Служби безпеки України з атаки на російські аеродроми 1 червня.
"Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. Ми також маємо сильніші тактичні рішення – наша вчорашня операція "Павутина" це довела. Росія має розуміти, що означають її втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії. І коли Росія зазнає втрат у цій війні, усім очевидно, що Україна тримає оборону не лише для себе, а й для всієї Європи", – сказав він.
Український президент наголосив, що якщо Росія готує атаки з території Білорусі, як свідчать розвіддані, то союзникам потрібно посилювати підтримку вже зараз.
"Виробництво зброї – ключовий фактор. Зміцнення України – це шлях до завершення війни й недопущення її розширення", – зазначив він.
Зеленський додав, що Україна може покрити до 40% своїх потреб в озброєннях коштом внутрішнього виробництва, але для цього потрібне стабільне фінансування.
1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.
За даними Міноборони, до спецоперації було залучено 117 безпілотників – з відповідною кількістю операторів. У підсумку було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, розташованих на авіабазах РФ.
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