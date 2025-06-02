Зеленський про операцію "Павутина": Втрати підштовхнуть Росію до дипломатії

Президент заявив, що Україна може покрити до 40% своїх потреб в озброєннях коштом внутрішнього виробництва

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що втрати змусять Росію сісти за стіл переговорів. Про це він заявив на саміті Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн, коментуючи спецоперацію Служби безпеки України з атаки на російські аеродроми 1 червня.

"Європа разом з Америкою має кращу зброю, ніж Росія. Ми також маємо сильніші тактичні рішення – наша вчорашня операція "Павутина" це довела. Росія має розуміти, що означають її втрати. Саме це підштовхне її до дипломатії. І коли Росія зазнає втрат у цій війні, усім очевидно, що Україна тримає оборону не лише для себе, а й для всієї Європи", – сказав він.

Український президент наголосив, що якщо Росія готує атаки з території Білорусі, як свідчать розвіддані, то союзникам потрібно посилювати підтримку вже зараз.

Читайте також Голова СБУ розповів деталі операції "Павутина". Було уражено 41 літак РФ у тилу

"Виробництво зброї – ключовий фактор. Зміцнення України – це шлях до завершення війни й недопущення її розширення", – зазначив він.

Зеленський додав, що Україна може покрити до 40% своїх потреб в озброєннях коштом внутрішнього виробництва, але для цього потрібне стабільне фінансування.

1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", уразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Серед повітряних суден, що зазнали ураження, – літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95 і надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3. Росія наразі не здатна виготовляти такі судна.

За даними Міноборони, до спецоперації було залучено 117 безпілотників – з відповідною кількістю операторів. У підсумку було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, розташованих на авіабазах РФ.