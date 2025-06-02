Якщо Росія підриватиме переговори у Стамбулі, потрібні негайні санкції – Зеленський

Глава держави нагадав, що нові обмеження мають стосуватися цін на нафту, а також банківського та фінансового секторів країни-агресорки

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський наполягає на посиленні санкцій проти Росії, якщо переговори у Стамбулі не матимуть належних результатів. Про це він заявив на саміті Бухарестської дев'ятки та Нордичних країн.

Глава держави нагадав, що пріоритетом переговорів України та РФ у Стамбулі 2 червня будуть домовленості про звільнення військовополонених, повернення депортованих Росією українських дітей, а також безумовне припинення вогню.

На його думку, цього можна досягти на рівні лідерів.

"Якщо Росія підриватиме цей початковий порядок денний, якщо Стамбул не матиме жодних результатів, це чітко означатиме, що нам терміново потрібно запровадити нові санкції проти Росії: 18-й пакет санкцій від Євросоюзу, а також від Америки. Зокрема, як обіцяв президент Трамп", – заявив Зеленський.

Він додав, що нові обмеження мають стосуватися цін на нафту, а також банківського та фінансового секторів країни-агресорки.