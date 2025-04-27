Після погроз Трампа санкціями для Путіна, сенатор Грем нагадав про відповідний законопроєкт

Законодавець не вперше каже про документ, але поки що прогресу немає

Ліндсі Грем (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну новими санкціями, сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав про свій законопроєкт щодо вторинних мит для країн-покупців ресурсів з РФ. Такий допис політик зробив у соцмережі X.

"Що стосується додаткових санкцій проти путінської Росії, у мене є двопартійний законопроєкт з майже 60 співавторами, який передбачає введення вторинних мит на будь-яку країну, яка купує російську нафту, газ, уран або інші продукти", – написав Грем.

За його словами, сенат готовий рухатися у цьому напрямку та підтримає це "переважною більшістю голосів", якщо Москва не погодиться на "чесний, справедливий і тривалий мир".

Слід зауважити, що про такий законопроєкт Грема ще 30 березня повідомляв президент Фінляндії Александр Стубб після зустрічі з законодавцем, а сам сенатор нагадував про документ після російського удару по Сумах 13 квітня. Утім, прогресу щодо ухвалення цього законопроєкту поки що не було.