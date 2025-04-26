Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії Мелоні: говорили про гарантії безпеки та мир

Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні (Скриншот з відео)

У Римі президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні – політики говорили про важливість гарантій безпеки для України та "роботу для відновлення миру і захисту життя". Такий допис голова української держави опублікував у соцмережах.

"Сорок шість днів тому Україна погодилася на повне, безумовне припинення вогню, і 46 днів Росія продовжує вбивати наших людей. Тому окрему увагу приділили важливості тиску на Росію. Ціную чітку та принципову позицію Джорджі Мелоні", – розповів Зеленський.

Президент повідомив прем'єрці про "конструктивні зустрічі" представників України зі США, Францією, Великою Британією та Німеччиною у Парижі та Лондоні.

За словами Зеленського, серед партнерів є спільна позиція про те, що безумовне перемир'я має стати першим кроком на шляху до сталого миру в Україні.

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Уряд Італії у своєму повідомленні додає, що Зеленський та Мелоні підтвердили свою підтримку зусиль президента США Дональда Трампа щодо "досягнення справедливого та міцного миру, здатного гарантувати майбутнє безпеки, суверенітету та свободи для України".

Також прем'єрка Італії від імені уряду висловила співчуття жертвам нещодавніх російських атак, повторила "рішуче засудження" таких дій та наголосила на невідкладній необхідності негайного та безумовного перемир'я, а також на необхідності "конкретних зобов'язань з боку Москви щодо початку мирного процесу".

Мелоні привітала повну готовність України до негайного припинення вогню й зазначила, що наразі очікується "конкретна демонстрація з боку Росії її готовності до досягнення миру".