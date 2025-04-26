Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: говорили о гарантиях безопасности и мире
В Риме президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони – политики говорили о важности гарантий безопасности для Украины и "работе по восстановлению мира и защите жизни". Такое сообщение глава украинского государства опубликовал в соцсетях.
"Сорок шесть дней назад Украина согласилась на полное, безусловное прекращение огня, и 46 дней Россия продолжает убивать наших людей. Поэтому особое внимание уделили важности давления на Россию. Ценю четкую и принципиальную позицию Джорджии Мелони", – рассказал Зеленский.
Президент сообщил премьеру о "конструктивных встречах" представителей Украины с США, Францией, Великобританией и Германией в Париже и Лондоне.
По словам Зеленского, среди партнеров есть общая позиция о том, что безусловное перемирие должно стать первым шагом на пути к стойкому миру в Украине.
Правительство Италии в своем сообщении добавляет, что Зеленский и Мелони подтвердили свою поддержку усилий президента США Дональда Трампа по поводу "достижения справедливого и крепкого мира, способного гарантировать будущее безопасности, суверенитета и свободы для Украины".
Также премьер Италии от имени правительства выразила соболезнования жертвам недавних российских атак, повторила "решительное осуждение" таких действий и отметила неотложную необходимость немедленного и безусловного перемирия, а также необходимость "конкретных обязательств со стороны Москвы относительно начала мирного процесса".
Мелони приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня, и отметила, что сейчас ожидается "конкретная демонстрация со стороны России ее готовности к достижению мира".
Трамп и Зеленский встретились в Ватикане перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Разговор положительно оценили обе стороны. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
Впоследствии Трамп пригрозил российскому диктатору новыми санкциями после последних российских ударов по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.
- После разговора с Трампом Зеленский встретился с Макроном и Стармером. Президент Франции заявил, что теперь Путин должен доказать, что он действительно хочет мира. Премьер Британии и украинский лидер обсудили необходимые шаги по установлению полного, безусловного прекращения огня, а также для наработки дальнейших гарантий безопасности.