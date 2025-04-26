Зеленский встретился с премьером Италии Мелони: говорили о гарантиях безопасности и мире

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони (Скриншот с видео)

В Риме президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Италии Джорджей Мелони – политики говорили о важности гарантий безопасности для Украины и "работе по восстановлению мира и защите жизни". Такое сообщение глава украинского государства опубликовал в соцсетях.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Сорок шесть дней назад Украина согласилась на полное, безусловное прекращение огня, и 46 дней Россия продолжает убивать наших людей. Поэтому особое внимание уделили важности давления на Россию. Ценю четкую и принципиальную позицию Джорджии Мелони", – рассказал Зеленский.

Президент сообщил премьеру о "конструктивных встречах" представителей Украины с США, Францией, Великобританией и Германией в Париже и Лондоне.

По словам Зеленского, среди партнеров есть общая позиция о том, что безусловное перемирие должно стать первым шагом на пути к стойкому миру в Украине.

Читайте также Трамп пообещал не выходить из мирного процесса в войне РФ против Украины – президент Эстонии

Правительство Италии в своем сообщении добавляет, что Зеленский и Мелони подтвердили свою поддержку усилий президента США Дональда Трампа по поводу "достижения справедливого и крепкого мира, способного гарантировать будущее безопасности, суверенитета и свободы для Украины".

Также премьер Италии от имени правительства выразила соболезнования жертвам недавних российских атак, повторила "решительное осуждение" таких действий и отметила неотложную необходимость немедленного и безусловного перемирия, а также необходимость "конкретных обязательств со стороны Москвы относительно начала мирного процесса".

Мелони приветствовала полную готовность Украины к немедленному прекращению огня, и отметила, что сейчас ожидается "конкретная демонстрация со стороны России ее готовности к достижению мира".