В Риме Зеленский и Стармер обсудили шаги к перемирию и гарантиям безопасности

Безусловное прекращение огня в небе, на море и на земле должно быть первым шагом к установлению справедливого мира, согласились политики

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили необходимые шаги по установлению полного, безусловного прекращения огня, а также наработке дальнейших гарантий безопасности. О результатах встречи в Риме сообщил Офис президента.

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Политики подытожили результаты встреч делегаций Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне и договорились продолжать работу в рамках "коалиции желающих".

Зеленский и Стармер согласились с тем, что безусловное перемирие должно быть установлено в небе, на море и на земле – и такое прекращение огня должно стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности.

"Президент подчеркнул, что только сильные гарантии безопасности могут обеспечить длительный мир и предотвратить возможную российскую агрессию в будущем", – говорится в сообщении ОП.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским заявил, что теперь российский диктатор Владимир Путин должен доказать, что действительно хочет мира.