В Риме Зеленский и Стармер обсудили шаги к перемирию и гарантиям безопасности
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили необходимые шаги по установлению полного, безусловного прекращения огня, а также наработке дальнейших гарантий безопасности. О результатах встречи в Риме сообщил Офис президента.
Политики подытожили результаты встреч делегаций Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне и договорились продолжать работу в рамках "коалиции желающих".
Зеленский и Стармер согласились с тем, что безусловное перемирие должно быть установлено в небе, на море и на земле – и такое прекращение огня должно стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности.
"Президент подчеркнул, что только сильные гарантии безопасности могут обеспечить длительный мир и предотвратить возможную российскую агрессию в будущем", – говорится в сообщении ОП.
Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи с Зеленским заявил, что теперь российский диктатор Владимир Путин должен доказать, что действительно хочет мира.
Накануне президент США Трамп и Зеленский встретились в Ватикане, перед церемонией захоронения папы римского Франциска. Это была первая встреча политиков с момента их спора в Белом доме 28 февраля.
В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "один на один успели обсудить много". Спикер президента Украины сообщил, что вторая встреча между Трампом и Зеленским не состоялась из-за их "очень плотных графиков".
- Впоследствии Трамп пригрозил российскому диктатору новыми санкциями после последних российских ударов по Украине. Президент США стал подозревать, что Путин не хочет заканчивать войну и обманывает его.