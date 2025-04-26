США согласились предоставить гарантии безопасности "коалиции желающих" – The Telegraph

Обсуждается поддержка европейского контингента на земле, в воздухе и на море

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: Benjamin Girette / EPA)

США неофициально согласились предоставить гарантии безопасности европейским странам, которые планируют послать своих военных в Украину для сдерживания России после прекращения огня. Речь идет о разведывательной и материально-технической помощи. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на неназванных британских чиновников.

Обсуждается поддержка европейского контингента на земле, в воздухе и море. Пока что переговоры ведутся в частном порядке.

Как сообщает издание, премьер-министр Великобритании Кир Стармер два месяца оказывал давление на президента США Дональда Трампа по поводу таких гарантий.

В комментарии The Telegraph премьер Британии подтвердил, что прогресс по вопросу гарантий безопасности от США есть.

"Продолжаются дискуссии, и он [Трамп] неоднократно говорил, что будет за нас, как вы знаете. И я четко сказал, что это важный компонент того, что нам нужно сделать", – сказал Стармер.

Одной из оговоренных форм американской помощи является обмен разведданными. Другая – материально-техническое обеспечение.

Европейским самолетам, военным кораблям и военным на земле понадобятся цепи поставок и помощь в понимании перемещений России в Украине и за ее пределами, отмечает издание.

Будут ли Соединенные Штаты вмешиваться, если военные "коалиции желающих" подвергнутся нападению со стороны России, остается неизвестным.

Ранее Трамп отказался прямо пообещать, что Вашингтон будет готов прийти на помощь европейским союзникам, если они подвергнутся нападению российских войск во время обеспечения мира в Украине.