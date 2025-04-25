"Коалиция решительных" поддерживает прекращение огня до "мирного урегулирования" в Украине

Коалиция решительных (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Представители стран "коалиции решительных" на встрече в Чехии 25 апреля подтвердили важность обеспечения прекращения огня до начала переговоров о долгосрочном мирном разрешении конфликта. Заявление было опубликовано Министерством иностранных дел Чехии.

Отмечается, что для начала серьезных переговоров по мирному урегулированию в Украине необходимо полное прекращение огня.

"Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она безоговорочно согласилась на такое прекращение огня", – добавили союзники.

Кроме того, представители стран "коалиции желающих" выразили заинтересованность в дальнейшем участии США в мирных усилиях и подчеркнули важную роль Великобритании, Франции и Германии.

Они также отметили свою приверженность поддержке Украины согласно принципам европейской безопасности.