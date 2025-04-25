"Коалиция решительных" поддерживает прекращение огня до "мирного урегулирования" в Украине
Представители стран "коалиции решительных" на встрече в Чехии 25 апреля подтвердили важность обеспечения прекращения огня до начала переговоров о долгосрочном мирном разрешении конфликта. Заявление было опубликовано Министерством иностранных дел Чехии.
Отмечается, что для начала серьезных переговоров по мирному урегулированию в Украине необходимо полное прекращение огня.
"Мы должны оказывать давление на Россию, чтобы она безоговорочно согласилась на такое прекращение огня", – добавили союзники.
Кроме того, представители стран "коалиции желающих" выразили заинтересованность в дальнейшем участии США в мирных усилиях и подчеркнули важную роль Великобритании, Франции и Германии.
Они также отметили свою приверженность поддержке Украины согласно принципам европейской безопасности.
- 23 апреля 2025 года украинская делегация в Лондоне провела встречу с советниками по национальной безопасности и внешней политике Великобритании, Германии и Франции. Стороны договорились о дальнейших регулярных консультациях по достижению справедливого мира.
- Также у украинской команды состоялась встреча со спецпосланником Трампа Келлогом.
- 25 апреля президент Зеленский заявил, что украинская делегация в Лондоне передала американской команде ответ на предложения США, в частности, относительно гарантий безопасности, альтернативы членству Украины в НАТО.