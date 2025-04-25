"Коаліція рішучих" підтримує припинення вогню до "мирного врегулювання" в Україні
Представники країн "коаліції рішучих" на зустрічі в Чехії 25 квітня підтвердили важливість забезпечення припинення вогню до початку переговорів про довгострокове мирне вирішення конфлікту. Заяву опублікувало Міністерство закордонних справ Чехії.
Зазначається, що для початку серйозних переговорів щодо мирного врегулювання в Україні необхідне повне припинення вогню.
"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на таке припинення вогню", – додали союзники.
Окрім того, представники країн "коаліції охочих" висловили зацікавленість у подальшій участі США в мирних зусиллях і підкреслили важливу роль Великої Британії, Франції та Німеччини.
Вони також наголосили на своїй відданості підтримці України згідно з принципами європейської безпеки.
- 23 квітня 2025 року українська делегація у Лондоні провела зустріч із радниками з питань національної безпеки та зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини та Франції. Сторони домовились про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру.
- Також в української команди відбулася зустріч зі спецпосланцем Трампа Келлогом.
- 25 квітня президент Зеленський заявив, що українська делегація у Лондоні передала американській команді відповідь на пропозиції США, зокрема щодо гарантій безпеки, альтернативи членству України в НАТО.