"Коаліція рішучих" підтримує припинення вогню до "мирного врегулювання" в Україні

Члени "коаліції рішучих" наголосили на своїй відданості підтримці України згідно з принципами європейської безпеки

Коаліція рішучих (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Представники країн "коаліції рішучих" на зустрічі в Чехії 25 квітня підтвердили важливість забезпечення припинення вогню до початку переговорів про довгострокове мирне вирішення конфлікту. Заяву опублікувало Міністерство закордонних справ Чехії.

Зазначається, що для початку серйозних переговорів щодо мирного врегулювання в Україні необхідне повне припинення вогню.

"Ми маємо чинити тиск на Росію, щоб вона беззастережно погодилася на таке припинення вогню", – додали союзники.

Окрім того, представники країн "коаліції охочих" висловили зацікавленість у подальшій участі США в мирних зусиллях і підкреслили важливу роль Великої Британії, Франції та Німеччини.

Вони також наголосили на своїй відданості підтримці України згідно з принципами європейської безпеки.