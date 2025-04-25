Зеленський розкрив деталі відповіді України на "мирні пропозиції" Трампа

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА)

Українська делегація у Лондоні передала американській команді відповідь на пропозиції США, зокрема щодо гарантій безпеки, альтернативи членству України в НАТО. Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

"Були американські пропозиції або бачення, на це в Лондоні група, яка складалася з наших колег з Європи та США, запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді", – сказав він.

За словами Зеленського, пропозиції стосуються гарантій безпеки, зокрема альтернативи членству України в НАТО.

Глава держави наголосив, що північноатлантична інтеграція України не від бажань Росії, а він союзницької позиції союзників. І тому, якщо її немає, то на цей час Україні потрібні гарантії безпеки, додав він.

"Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері – я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції й наші відповіді на ці пропозиції. Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки. Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", – підсумував Зеленський.