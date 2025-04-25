Зеленський розкрив деталі відповіді України на "мирні пропозиції" Трампа
Українська делегація у Лондоні передала американській команді відповідь на пропозиції США, зокрема щодо гарантій безпеки, альтернативи членству України в НАТО. Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.
"Були американські пропозиції або бачення, на це в Лондоні група, яка складалася з наших колег з Європи та США, запропонували наше бачення на ті пропозиції, які відкрила США. Там є відповіді", – сказав він.
За словами Зеленського, пропозиції стосуються гарантій безпеки, зокрема альтернативи членству України в НАТО.
Глава держави наголосив, що північноатлантична інтеграція України не від бажань Росії, а він союзницької позиції союзників. І тому, якщо її немає, то на цей час Україні потрібні гарантії безпеки, додав він.
"Ми абсолютно відкриті, це запропоновано в цьому папері – я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції й наші відповіді на ці пропозиції. Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я сказав, і контингент, і формат п'ятої поправки. Не самої п'ятої поправки, а саме тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка", – підсумував Зеленський.
- 23 квітня 2025 року у Лондоні відбулася низка зустрічей. Українська делегація провела перемовини з представниками Великої Британії, Німеччини та Франції. Згодом українці зустрілися зі спецпосланцем американського президента Келлогом.
- 24 квітня Зеленський заявив, що усе, що суперечить Конституції та цінностям України, не може бути прописано у будь-яких домовленостях, новий документ після зустрічі у Лондоні лежить на столі у Трампа.