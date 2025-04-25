Зеленский раскрыл детали ответа Украины на "мирные предложения" Трампа

Владимир Зеленский (Фото: ЭРА)

Украинская делегация в Лондоне передала американской команде ответ на предложения США, в частности, относительно гарантий безопасности, в частности, альтернативы членству Украины в НАТО. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

"Были американские предложения или видения, на это в Лондоне группа, которая состояла из наших коллег из Европы и США, предложили наше видение на предложения, которые открыла США. Там есть ответы", – сказал он.

По словам Зеленского, предложения касаются гарантий безопасности, в частности, альтернативы членству Украины в НАТО.

Глава государства подчеркнул, что североатлантическая интеграция Украины не от желаний России, а он союзнической позиции союзников. И потому, если ее нет, то в настоящее время Украине нужны гарантии безопасности, добавил он.

"Мы абсолютно открыты, это предложено в этой бумаге – я не знаю, как это сказать, потому что это еще не документ, это предложения и наши ответы на эти предложения. Там есть абсолютно конструктивные предложения, как я сказал, и контингент, и формат пятой поправки. Не самой пятой поправки, а именно тех сил и такой защиты, которую предусматривает в странах НАТО", – подытожил Зеленский.