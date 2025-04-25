Зеленський: Україна хоче отримати від США такі ж сильні гарантії безпеки, як в Ізраїлю
Україна очікує, що гарантії безпеки для неї від США будуть такими ж сильними, як в Ізраїлю. Про це журналістам заявив президент Володимир Зеленський після вшанування пам'яті загиблих унаслідок російського удару по Києву 24 квітня.
"Є питання, яке я обговорюю щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки. Ми дуже хочемо, щоб вони були сильні, як мінімум, як в Ізраїлю", – сказав він.
Крім того, за словами Зеленського, Україна сподівається на військову допомогу від європейських партнерів. Він також зазначив, що можливе розміщення європейських військ потребуватиме підтримки з боку США.
Український президент підкреслив, що ця підтримка не обов'язково повинна включати присутність американських сил на українській території.
- 25 квітня 2025 року президент США Трамп висловив сподівання, що "Україна та Росія просуваються вперед", але "ситуація дуже крихка".
- Цього ж дня спецпосланець президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф завершив зустріч з Володимиром Путіним у Москві. Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков заявив, що йшлося про можливість відновлення прямих переговорів між Україною та Росією.