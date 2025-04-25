Зеленский: Украина хочет от США такие же сильные гарантии безопасности, как у Израиля

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/Javad Parsa)

Украина ожидает, что гарантии безопасности для нее от США будут столь же сильными, как у Израиля. Об этом журналистам заявил президент Владимир Зеленский после чествования памяти погибших в результате российского удара по Киеву 24 апреля.

"Есть вопрос, который я обсуждаю по поводу гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. Мы очень хотим, чтобы они были сильны, как минимум, как у Израиля", – сказал он.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина надеется на военную помощь европейских партнеров. Он также отметил, что возможное размещение европейских войск потребует поддержки со стороны США.

Украинский президент подчеркнул, что эта поддержка не обязательно должна включать в себя присутствие американских сил на украинской территории.

25 апреля 2025 года президент США Трамп выразил надежду, что "Украина и Россия продвигаются вперед", но "ситуация очень хрупкая".

В этот же день спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф завершил встречу с Владимиром Путиным в Москве. Помощник российского диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков заявил, что речь шла о возможности возобновления прямых переговоров между Украиной и Россией.