Зеленский с полсотней дипломатов почтил память погибших в Киеве – фото

В результате российского удара по дому в Киеве погибли 12 человек, более 80 получили ранения

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, почтил память погибших в результате российского удара по Киеву 24 апреля. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Были на месте более 50 представителей посольств, также представители международных организаций. Вместе почтили память погибших. Все дипломаты своими глазами увидели, кого атакует Россия своей баллистикой. Баллистикой, которую они получают в Северной Корее", – написал Зеленский.

Президент поблагодарил все государства, которые поддерживают Украину: Европу, Латинскую Америку, Африку, Азию, Австралию и регион Тихого океана, а также Северную Америку.

В результате российского удара по дому в Киеве погибли 12 человек, более 80 получили ранения.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram