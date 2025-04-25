Зеленский с полсотней дипломатов почтил память погибших в Киеве – фото
Президент Владимир Зеленский вместе с дипломатическими представителями государств и международных организаций, работающих в Украине, почтил память погибших в результате российского удара по Киеву 24 апреля. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Были на месте более 50 представителей посольств, также представители международных организаций. Вместе почтили память погибших. Все дипломаты своими глазами увидели, кого атакует Россия своей баллистикой. Баллистикой, которую они получают в Северной Корее", – написал Зеленский.
Президент поблагодарил все государства, которые поддерживают Украину: Европу, Латинскую Америку, Африку, Азию, Австралию и регион Тихого океана, а также Северную Америку.
В результате российского удара по дому в Киеве погибли 12 человек, более 80 получили ранения.
- 24 апреля 2025 года Россия устроила против Украины массированную комбинированную атаку, запустив "Калибры", "Искандеры", Х-101, дроны – всего 70 ракет и 145 БпЛА.
- Больше всего пострадал Киев. Именно по столице била ракета, вероятно, северокорейского производства. Речь идет о KN-23.
- 25 апреля в Киеве объявили днем траура.
- Зеленский заявил, что массированный удар по Украине – это давление России на США.
- Трамп обратился, вероятно, к Путину и призвал того "остановиться".
- Утром 25 апреля были завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по жилому дому.