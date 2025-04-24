"Калибры", "Искандеры", Х-101. Для атаки РФ использовала 70 ракет и 145 БпЛА

ПВО Украины (Фото: АрмияИнформ)

В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "шахед" и дронами-имитаторами других типов. В общей сложности Россия атаковала Украину 215 воздушными целями. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

По предварительным данным по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей:

- семи баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

- 31 крылатой ракеты Х-101;

- шести крылатых ракет "Калибр";

- четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

- 64 ударных БпЛА типа "шахед".

Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

В целом Россия атаковала Украину 215 воздушными целями.

- 11 баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", пуски которых произошли из российского города Брянск, а также Воронежской и Курской областей;

- 37 крылатыми ракетами Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Район пусков – Саратовская область;

- шестью крылатыми ракетами "Искандер-К", пуски которых произошли из Донецкой области;

- 12 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

- четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации. Район пусков – Белгородская область;

- 145 ударными БпЛА типа "шахед" и дронами-имитаторами разных типов из районов российских городов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Хмельницкая области. Основным направлением удара был Киев.