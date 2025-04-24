"Калибры", "Искандеры", Х-101. Для атаки РФ использовала 70 ракет и 145 БпЛА
В ночь на 24 апреля российские оккупанты совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа "шахед" и дронами-имитаторами других типов. В общей сложности Россия атаковала Украину 215 воздушными целями. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
По предварительным данным по состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 112 воздушных целей:
- семи баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 31 крылатой ракеты Х-101;
- шести крылатых ракет "Калибр";
- четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 64 ударных БпЛА типа "шахед".
Кроме того, 68 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.
В целом Россия атаковала Украину 215 воздушными целями.
- 11 баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", пуски которых произошли из российского города Брянск, а также Воронежской и Курской областей;
- 37 крылатыми ракетами Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Район пусков – Саратовская область;
- шестью крылатыми ракетами "Искандер-К", пуски которых произошли из Донецкой области;
- 12 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации. Район пусков – Белгородская область;
- 145 ударными БпЛА типа "шахед" и дронами-имитаторами разных типов из районов российских городов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
В результате российской атаки пострадали Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская и Хмельницкая области. Основным направлением удара был Киев.
- В Киеве по состоянию на утро 24 апреля было известно о девяти погибших и более 70 пострадавших в результате российской комбинированной атаки. Проверялась информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.
- Утром в Киеве спасли из-под завалов мужчину, который ждал помощи шесть часов.
- Из-под развалин домов в Киеве были слышны телефонные звонки. Поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
- Харьков 24 апреля РФ атаковала 24 раза: 14 раз – вражескими БпЛА, 10 раз – ракетами. Повреждены многоэтажные жилые дома, городская поликлиника, школа, частные подворья, производственные предприятия, гостиничный комплекс. Госпитализирован один человек.