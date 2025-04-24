В Киеве из-под руин звонят телефоны. Последствия от атаки РФ есть в девяти регионах – фото

Кроме столицы, в результате российских атак пострадала и Киевская область. Там были пожары и есть повреждения в трех районах

Последствия в Киевской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 24 апреля Россия устроила массированную комбинированную атаку на украинские города. Больше всего пострадал Киев. Всего ночью украинские спасатели ликвидировали около 40 очагов возгорания в девяти регионах, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Под массированным ударом России были Киев и область, Житомирская Полтавская, Хмельницкая, Сумская, Днепропетровская, Харьковская области и Запорожье.

В Киеве спасатели работали на 13 локациях. В Святошинском районе еще разбирают завалы разрушенного дома. Из-под руин слышны телефонные звонки – поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех, заверил Клименко.

Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.

По состоянию на 07:30 в Киеве подтверждена гибель девяти человек, еще более 70 человек получили различные травмы.

Клименко отметил, что всю ночь ликвидационные работы велись под угрозой повторного обстрела.

В Житомирской области враг нанес повторный удар по подразделению ГСЧС, прибывшему на тушение пожара. Пострадал 39-летний спасатель.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в Бучанском районе пострадали две женщины. Обе получили острую реакцию на стресс.

Там повреждены три пятиэтажных жилых дома. На крыше одного из них был ликвидирован пожар.

Также повреждены четыре магазина, восемь автомобилей и остановка общественного транспорта.

В Вышгородском районе повреждено складское помещение и три автомобиля. Ликвидированы пожары в лесу и на открытом участке местности.

Также ликвидирован пожар в поле в Броварском районе.