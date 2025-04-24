Россия ударила по Харькову, Павлограду и Запорожью

Украинские города на протяжении всей ночи были под атакой российских ракет и "шахедов"

Харьков (Иллюстративное фото: SERGEY KOZLOV/EPA)

В ночь на 24 апреля, после сорванных переговоров в Лондоне, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев. Также были удары по Харькову, Павлограду и Запорожью.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 01:09 сообщил, что РФ атаковала город ракетами. В 01:28 он написал о повторных ракетных ударах.

По состоянию на 02:06 было семь ракетных ударов. Один из них пришелся по Новобаварскому району, в результате чего выбиты окна в ближайших многоэтажках.

Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.

В 03:04 Харьков уже был под атакой вражеских беспилотников.

В 04:52 Терехов сообщил, что город второй раз за ночь находится под атакой крылатых ракет.

В 05:19 он написал, что один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Два человека пострадали.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 03:07 написал, что Павлоград снова находится под вражеской атакой.

В 03:36 он написал, что в Павлограде "громко", информация уточняется. На момент публикации новости данных о последствиях пока нет.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров утром 24 апреля сообщил, что россияне атаковали Запорожье "шахедами".

Повреждены административное здание и окна в доме рядом. Обошлось без пострадавших.