Россия ударила по Харькову, Павлограду и Запорожью
В ночь на 24 апреля, после сорванных переговоров в Лондоне, Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Больше всего пострадал Киев. Также были удары по Харькову, Павлограду и Запорожью.
Мэр Харькова Игорь Терехов в 01:09 сообщил, что РФ атаковала город ракетами. В 01:28 он написал о повторных ракетных ударах.
По состоянию на 02:06 было семь ракетных ударов. Один из них пришелся по Новобаварскому району, в результате чего выбиты окна в ближайших многоэтажках.
Также есть информация о повреждении частных домов в Основянском районе города.
В 03:04 Харьков уже был под атакой вражеских беспилотников.
В 04:52 Терехов сообщил, что город второй раз за ночь находится под атакой крылатых ракет.
В 05:19 он написал, что один из последних ударов пришелся по району плотной жилой застройки. В нескольких многоэтажках выбиты окна. Два человека пострадали.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в 03:07 написал, что Павлоград снова находится под вражеской атакой.
В 03:36 он написал, что в Павлограде "громко", информация уточняется. На момент публикации новости данных о последствиях пока нет.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров утром 24 апреля сообщил, что россияне атаковали Запорожье "шахедами".
Повреждены административное здание и окна в доме рядом. Обошлось без пострадавших.
- В ночь на 23 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности пострадали Полтава, Одесса и Харьков. Днем 23 апреля Россия ударила дроном по автобусу в Марганце, в результате чего девять человек погибли, около 50 – пострадали.
- В Лондоне 23 апреля сорвались переговоры по прекращению огня в Украине с участием глав МИД пяти стран – на них не приехал госсекретарь США Марко Рубио.
- Этому предшествовал ряд публикаций в американских медиа, в которых говорилось, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт добавила, что Трамп хочет видеть мир в Украине, но Зеленский движется в "неправильном направлении", когда дело доходит до переговоров по прекращению войны.